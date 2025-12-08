CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!

Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!

Trendyyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, maç sonrası yayınladığı açıklamayla hakem yönetimine tepki gösterdi ve TFF'ye çağrıda bulundu.

08 Aralık 2025 Pazartesi 23:26
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçı sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi ve TFF'ye çağrıda bulundu

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Kulübümüzden Açıklama

Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz.

Beşiktaş JK

