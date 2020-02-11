Timsah takipte
Osmanlı deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan Bursa'da moraller yeniden yükseldi.
Osmanlı deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan Bursa'da moraller yeniden yükseldi. Timsah'ta taraftarlar da şampiyonluk yolunda güven tazeledi. Yeşil-beyazlılar, gelecek haftaki Adana Demir maçına herkesi davet etti.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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