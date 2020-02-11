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11 Şubat 2020, Salı
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Timsah takipte

Osmanlı deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan 'da moraller yeniden yükseldi.

Osmanlı deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan 'da moraller yeniden yükseldi. 'ta taraftarlar da şampiyonluk yolunda güven tazeledi. Yeşil-beyazlılar, gelecek haftaki maçına herkesi davet etti.
  1. 11.2.2020
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