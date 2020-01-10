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10 Ocak 2020, Cuma
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Serdar Özkan resmen Bursaspor'da

Devre arası çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekibi , ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , ilk transferini açıkladı.

'e geri dönme adına kadrosunu güçlendirmek isteyen 1. Lig ekibi, ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

SERDAR ÖZKAN: AİT OLDUĞUMUZ LİGE DÖNECEĞİZ

Yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan Serdar Özkan, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız 'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" diye konuştu.

  1. 10.01.2020
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