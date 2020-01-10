Serdar Özkan resmen Bursaspor'da

Transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursaspor, ilk transferini açıkladı.

Süper Lig'e geri dönme adına kadrosunu güçlendirmek isteyen TFF 1. Lig ekibi, Antalyaspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Serdar Özkan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

SERDAR ÖZKAN: AİT OLDUĞUMUZ LİGE DÖNECEĞİZ

Yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan Serdar Özkan, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" diye konuştu.