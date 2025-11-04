Cizre'de tarihi bir akşam yaşanacak! Avrupa Şampiyonu Baran Çelik ile Anvar Babayev kozlarını paylaşacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Organizatörlüğünü MİR Efsan’ın yaptığı dev organizasyonda, Cizre’nin gururu Avrupa Şampiyonu Baran Çelik, Azerbaycanlı rakibi Anvar Babayev ile karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 12:44 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 12:56
Cizre'de spor tutkunları heyecan dolu bir akşam yaşayacak. Kick boks ve boksun aynı ringde buluşacağı Mir's Fight Night'ta, Avrupa Şampiyonu Cizreli Baran Çelik profesyonel boks sahnesinde tarih yazmaya hazırlanıyor.

7 Kasım Cuma akşamı Cizre Yüzüncü Yıl Kapalı Spor Salonu'nda saat 20:00'da yapılacak müsabakanın sunuculuğunu dünyaca ünlü spiker Bilgehan Demir yapacak.

BAŞKA DEV KARŞILAŞMALAR DA OLACAK!

Organizasyonda başka güçlü isimler de kozlarını paylaşacaklar. Ringe çıkacak diğer isimler ve rakipleri şu şekilde:

Abdulsamet Salih - Ali İsmayilov

Ramazan Adanur - Hemrayev

