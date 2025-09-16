CANLI SKOR ANA SAYFA
Buse Naz'dan hakem tepkisi

Buse Naz’dan hakem tepkisi

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Alua Balkibekova'ya 5-0 yenilerek dünya ikincisi oldu. Buse Naz, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu" diye konuştu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Buse Naz’dan hakem tepkisi

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Alua Balkibekova'ya 5-0 yenilerek dünya ikincisi oldu. Buse Naz, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu" diye konuştu.

SON DAKİKA
