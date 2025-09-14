Milli boksör Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

AYNI YIL İKİ MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

🇹🇷Büşra ışıldar dünya ikincisi! 🥈🥊Milli boksörümüz, kadınlar 75 kilo finalinde Aoife O'Rourke🇮🇪'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.👏Teşekkürler Büşra, seninle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/eY0pNU6VXe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 14, 2025