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Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar!
Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan şampiyon sporcu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Sürmeneli'nin açıklamaları...
Boks Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 13:47 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 14:01
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