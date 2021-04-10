Haberler Boks Genç Milli Boks Takımı'mız Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti

'mız Dünya Şampiyonası için 'ya gitti

Son dakika spor haberi: , yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için 'ya gitti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:05
Genç Milli Boks Takımı'mız Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı sporcuların Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere 'ya hareket ettiği ve Kielce kentindeki organizasyonun 24 Nisan'da tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı , "Genç erkekler ve genç kadınlarda milli takımlarımız, Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Hedefimiz Polonya'dan madalyalarda dönmek." ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Kadınlar: (48 kilo), (54 kilo), (60 kilo), Büşra Işıldar (81 kilo).

Erkekler: (49 kilo), (52 kilo), (60 kilo), (64 kilo), (69 kilo), (81 kilo), (91 kilo), (+91 kilo).

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