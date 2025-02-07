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Haberler Bodrum FK TRANSFER HABERİ: Sipay Bodrum FK’da Jose Morais dönemi!

TRANSFER HABERİ: Sipay Bodrum FK’da Jose Morais dönemi!

Trendyol Süper Lig takımlarından Sipay Bodrum FK’da teknik direktörlük görevine Portekizli deneyimli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 22:56
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TRANSFER HABERİ: Sipay Bodrum FK’da Jose Morais dönemi!

Süper Lig ekibi Bodrum FK'da teknik direktörlük görevine Portekizli deneyimli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Morais ve ekibi ilk antrenmanına çıktı.

Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu, deneyimli teknik direktör Portekizli Jose Morais'e emanet edildi. Bodrum FK, Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi akşamı Bodrum'da oynanacak Göztepe maçında takımın başında yer alacak.

DÜNYA KULÜPLERİNDE GÖREV YAPTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev aldı. Kariyerinde Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de görev alan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de de teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan'da görev yapan Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti, İran Kupası'nı kazandı ve İran Pro Ligi'nde de üst sıralara oynadı.

Morais, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazandı.

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