60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı Antalya etabıyla başladı

Antalya Atatürk Parkı'nda saat 10.20'de başlayan TUR 2025'in startını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak verdi. Start töreninde; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Antalya İl Protokolü yer aldı.

Start sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60'ıncısının startını verdik. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği desteği biliyoruz. Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon. Ülkemiz spor turizmiyle, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Önümüzdeki yıllarda birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız. Antalya bizim marka şehrimiz spor turizmi açısından" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülke sporuna ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Bak, "23 takım 160 sporcu bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor.

Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık inşallah kazasız belasız bir TUR olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu TUR. Daha güçlü takımların katılacağı TUR haline gelecektir. İnşallah güzel bir TUR olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

İLK ETAP START ALDI

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 132 km'lik Antalya - Antalya etabıyla başladı. 160 sporcu, Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndan saat 10.20'de start aldı. Dünyaca ünlü pedallar, sahil boyunca ilerleyerek Belek ve Serik gibi turistik merkezlerden geçecek. Büyük oranda düz profili sayesinde sprinterlerin yıldızlaşacağı bir mücadeleye sahne olacak parkur, yine başladığı noktada tamamlanacak.