Eğitim için yarıştılar

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in, bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. Etkinlikte yerli ve yabancı bin 500 bisikletsever pedal çevirdi.
TURKSPORU'nunen büyük destekçisi Turkcell'in, bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. Etkinlikte yerli ve yabancı bin 500 bisikletsever pedal çevirdi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell GranFondo Serisi ile hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını söyledi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz" dedi.