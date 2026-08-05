Yiğido, Erok’a bileniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı. Kırmızıbeyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.