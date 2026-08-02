Onyekuru Bursa'ya

Bursaspor, emin adımlarla transfer çalışmalarına devam ediyor... Daha önce Ahmed Kıvanç, Bayramov, Zeki Yavru, Elitim, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Boutrah, Hüseyin Maldar ve Kelechi İheanacho'yla sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, şimdi de gözünü Gençlerbirliği'nden ayrılan Henry Onyekuru'ya dikti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla masaya oturan Timsah, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz sezonu Başkent ekibinde geçiren Onyekuru, daha önce, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydi. Türkiye'yi yakından tanıyan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği de gelen bilgiler arasında... Onyekuru'nun, Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerden teklifler aldığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 19 maça çıkan Onyekuru, skor katkısı veremedi. 12 Temmuz'da da yollar ayrıldı.

EN FAZLA G.SARAY'DA OYNADI

Onyekuru, 2018-19 ve 2020- 21 yılları arasında Galatasaray'da 2.5 dönem forma giydi. Kariyerinde de en fazla maça sarı-kırmızılı takımda çıktı. 71 maçta Galatasaray formasını terleten Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

TİMSAH'IN 10. TRANSFERİ

Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Sivasspor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Başyiğit ile anlaşmaya vardı. Yiğidolara da Salih Kavrazlı'yı kiralık olarak gönderdi. Bu sezon şimdiye kadar 10 futbolcuyu kadrosuna katan Bursaspor, 20 yaşındaki 10 numara Zeki Dursun'u Boluspor'a, 20 yaşındaki stoper Emir Kayacık'ı ise Kahramanmaraş İstiklalspor'a kiralık olarak gönderdi.