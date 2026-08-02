CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Onyekuru Bursa'ya

Onyekuru Bursa'ya

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Henry Onyekuru, Bursaspor’la masaya oturdu. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede açıklamayı hedefliyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Onyekuru Bursa'ya

Bursaspor, emin adımlarla transfer çalışmalarına devam ediyor... Daha önce Ahmed Kıvanç, Bayramov, Zeki Yavru, Elitim, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Boutrah, Hüseyin Maldar ve Kelechi İheanacho'yla sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, şimdi de gözünü Gençlerbirliği'nden ayrılan Henry Onyekuru'ya dikti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusuyla masaya oturan Timsah, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmayı hedefliyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz sezonu Başkent ekibinde geçiren Onyekuru, daha önce, Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giydi. Türkiye'yi yakından tanıyan tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği de gelen bilgiler arasında... Onyekuru'nun, Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerden teklifler aldığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği belirtildi. Gençlerbirliği formasıyla geçen sezon 19 maça çıkan Onyekuru, skor katkısı veremedi. 12 Temmuz'da da yollar ayrıldı.

EN FAZLA G.SARAY'DA OYNADI

Onyekuru, 2018-19 ve 2020- 21 yılları arasında Galatasaray'da 2.5 dönem forma giydi. Kariyerinde de en fazla maça sarı-kırmızılı takımda çıktı. 71 maçta Galatasaray formasını terleten Onyekuru, 22 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

TİMSAH'IN 10. TRANSFERİ

Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Sivasspor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Başyiğit ile anlaşmaya vardı. Yiğidolara da Salih Kavrazlı'yı kiralık olarak gönderdi. Bu sezon şimdiye kadar 10 futbolcuyu kadrosuna katan Bursaspor, 20 yaşındaki 10 numara Zeki Dursun'u Boluspor'a, 20 yaşındaki stoper Emir Kayacık'ı ise Kahramanmaraş İstiklalspor'a kiralık olarak gönderdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi!
Batrakov sürprizi! PSG'nin kapısından dönmüştü
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi bere detayı ele verdi: Otelde toplantıya katıldı takibe takıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a 18'lik golcü!
Barış Alper'e iki teklif birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan İstanbul'da sahnede! Aslan İstanbul'da sahnede! 08:54
Trabzonspor'dan Mohamed Salah bombası! Trabzonspor'dan Mohamed Salah bombası! 07:26
İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! İsveç Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a! 00:39
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! 00:39
F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! 00:39
Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... 00:39
Daha Eski
Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! 00:39
Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! 00:39
Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? 00:39
Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." 00:39
F.Bahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret! F.Bahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret! 00:39
G.Saray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu G.Saray'da ayrılık! Eski takımı talip oldu 00:39