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Haberler TFF 1.Lig Hasani Kayserispor’da

Hasani Kayserispor’da

Kayserispor'dan forvet hattına takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Amedspor forması giyen Florent Hasani ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Hasani, yarın Kayserispor kampına katılacak. Kariyerine Kosova'nın yerel takımlarında başlayan Hasani, 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Tuzlaspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği başarılı sezonların ardından 2021'de Altay'a geçiş yaptı. 2023-2024 sezonunda Amedspor'a katılan Hasani, 2025-2026 sezonunda Boluspor ve Amedspor forması giydi. Hasani toplam 18 gol ve 7 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Hasani Kayserispor’da

Kayserispor'dan forvet hattına takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Amedspor forması giyen Florent Hasani ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Hasani, yarın Kayserispor kampına katılacak. Kariyerine Kosova'nın yerel takımlarında başlayan Hasani, 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Tuzlaspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği başarılı sezonların ardından 2021'de Altay'a geçiş yaptı. 2023-2024 sezonunda Amedspor'a katılan Hasani, 2025-2026 sezonunda Boluspor ve Amedspor forması giydi. Hasani toplam 18 gol ve 7 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

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