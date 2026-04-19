Bandırmaspor, Amed SK'yı evinde mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Bandırmaspor, Amed SK'yi 2-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Badji kaydetti. Mücadelede Amed SK forması giyen Murat Uçar, 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, 56 puana yükselerek ligin bitimine 2 hafta kala son sıradan play-off potasına girdi. Amed SK ise, 2. sırada girdiği haftada puan kaybederek 3. sıraya geriledi.