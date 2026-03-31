Ligin tozunu attırdı

Eren Tozlu, Erzurumspor'un bu sezonki en büyük silahı olmaya devam ediyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Tecrübeli golcü, Trendyol 1. Lig'de attığı 20 golle hem takımını zirveye taşıyor hem de gol krallığı yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. Bu performansıyla kariyer rekorunu kıran Tozlu, ligde 7 asistlik katkı da sağladı. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden kurt golcü, Erzurumspor formasıyla toplam 160 maça çıkarken 70 gol ve 18 asiste ulaştı. Daha önce Y. Malatya, Mersin İ.Y., Giresun, ve forma giyen Tozlu, tec mavi- beyazlıların vazgeçilmezi haline geldi.