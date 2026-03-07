TFF 1. Lig ekiplerine kötü haber

TFF, 1. Lig'den Vanspor'a 760 bin, Sakaryaspor'a 593 bin, Erzurumspor'a , Sarıyer ve Serikspor'a da 110'ar bin para cezası uygulandı.
TFF, 1. Lig'den Vanspor'a 760 bin, Sakaryaspor'a 593 bin, Erzurumspor'a , Sarıyer ve Serikspor'a da 110'ar bin para cezası uygulandı. Ayrıca Sakaryasporlu Josip Vukovic'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hareketleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası verilirken İstanbulsporlu Erdem Bali'ye 40 bin lira para cezası verildi.