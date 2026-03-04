Thiam’dan 8 gol-2 asist

Aratransfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan transfer edilen Mame Thiam'a 1. Lig hafif geldi. Çorum FK forması altında çıktığı 9 maçta 8 gol sevinci yaşayan Thiam, 2 de asist imzasını atarak maç başına 1'den fazla skor katkısı üretmeyi başardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
