Manisa önemli bir şans kaçırdı

Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kazanıp playoff hattına yaklaşan Manisa FK, önceki gün evinde Çorum FK'ya 1-0 yenilerek önemli bir avantaj kaybetti. Maçın 17. dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, 40 puanla 10. sıraya geriledi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Trendyol 1. Lig'de son iki maçını kazanıp playoff hattına yaklaşan Manisa FK, önceki gün evinde Çorum FK'ya 1-0 yenilerek önemli bir avantaj kaybetti. Maçın 17. dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, 40 puanla 10. sıraya geriledi.