Bandırmaspor-Pendikspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile Pendikspor, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan ve 27 puanla 11. sırada bulunan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde yeniden çıkış arıyor. Süper Lig hedefini canlı tutan ve 38 puanla zirve takibini sürdüren Pendikspor ise Uğur Uçar önderliğinde zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Pendikspor maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

