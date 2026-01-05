Çifte hamle

Sakaryaspor, ara transfer dönemi öncesi savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Yeşil-siyahlı yönetim, özellikle defans hattına yönelik önemli takviyeler peşinde. Tatangalar, Göztepe'nin kadrosunda yer alan ve geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nde kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı listesine ekledi. Öte yandan, genç ve alternatif bir stoper arayışındaki Sakaryaspor, bonservisi Fatih Karagümrük'te olan 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da kiralık oynayan stoper Hakan Eren Atabey ile de yakından ilgileniyor.