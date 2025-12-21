CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor-Serik Spor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Düşme potasında bulunan ve son 10 lig maçında sadece 2 beraberlik alabilen Hatayspor, 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Kritik maçı kazanarak kötü gidişe dur demeyi hedefleyen ev sahibi takım, 25 puanla 10. sırada bulunan Serik Spor karşısında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Hatayspor-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hatayspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 07:16
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta programı, Hatayspor ile Serik Spor'u karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ligde zor günler geçiren ve son 10 maçta yalnızca 2 beraberlik çıkarabilen Hatayspor, topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. Konuk ekip Serik Spor ise daha rahat bir konumda bulunuyor. 25 puanla 10. basamakta yer alan ekip, deplasmandan alacağı iyi bir sonuçla istikrarını sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Hatayspor-Serik Spor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak Hatayspor-Serik Spor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

