Hatayspor-Serik Spor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta programı, Hatayspor ile Serik Spor'u karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ligde zor günler geçiren ve son 10 maçta yalnızca 2 beraberlik çıkarabilen Hatayspor, topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. Konuk ekip Serik Spor ise daha rahat bir konumda bulunuyor. 25 puanla 10. basamakta yer alan ekip, deplasmandan alacağı iyi bir sonuçla istikrarını sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Hatayspor-Serik Spor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

HATAYSPOR-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak Hatayspor-Serik Spor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

