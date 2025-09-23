Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle | Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Çorum FK sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Arça Çorum FK-Serik Spor maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arça Çorum FK-Serik Spor maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Caner, Arda, Erkan, Ferhat, Pedrinho, Aleksic, Geraldo, Yusuf Erdoğan, Eze

Serik Spor: İbrahim, Batuhan, Kirill, Martynov, Burak, Silva, Bilal, Emrecan, Mesut Can, Amaral, Berkovskiy