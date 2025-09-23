CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle | Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle | Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Arça Çorum FK ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, "Çorum FK-Serik Spor maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:00
Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle | Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Serik Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Çorum FK sahasında Serik Spor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Çorum FK-Serik Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Arça Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Arça Çorum FK-Serik Spor maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arça Çorum FK-Serik Spor maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇORUM FK-SERİK SPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Caner, Arda, Erkan, Ferhat, Pedrinho, Aleksic, Geraldo, Yusuf Erdoğan, Eze

Serik Spor: İbrahim, Batuhan, Kirill, Martynov, Burak, Silva, Bilal, Emrecan, Mesut Can, Amaral, Berkovskiy

