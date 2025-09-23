Arca Çorum FK 1-1 Serik Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Serik Spor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 63. dakikada Yusuf Erdoğan kaydederken konuk ekibin golü ise 58. dakikada Ilya Berkovsky'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arca Çorum FK, 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Serik Spor ise 11 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Serik Spor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.