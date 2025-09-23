CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Arca Çorum FK 1-1 Serik Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Arca Çorum FK 1-1 Serik Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Serik Spor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 22:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arca Çorum FK 1-1 Serik Spor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Serik Spor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 63. dakikada Yusuf Erdoğan kaydederken konuk ekibin golü ise 58. dakikada Ilya Berkovsky'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arca Çorum FK, 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Serik Spor ise 11 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Serik Spor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

REKLAM - Türk Telekom
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
DİĞER
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray’da dikkat çeken değişim...
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 21:42
F.Bahçe Zagreb'e geldi F.Bahçe Zagreb'e geldi 20:57
Kovacevic: Kariyerimdeki en büyük maç! Kovacevic: Kariyerimdeki en büyük maç! 20:07
Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı! Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı! 19:45
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 19:25
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi 19:09
Daha Eski
Ümraniyespor Bolu’da tek golle kazandı! Ümraniyespor Bolu’da tek golle kazandı! 19:07
Burak İnce Suudi Arabistan’da! Burak İnce Suudi Arabistan’da! 18:49
VakıfBank'tan sakatlık açıklaması! VakıfBank'tan sakatlık açıklaması! 18:25
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17:55
Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz! Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz! 17:36
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 17:31