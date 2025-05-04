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Haberler TFF 1.Lig Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 37. hafta maçları ile devam ediyor. Amed SK ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 11:20
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Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Amed SK ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK-Adanaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMED SK-ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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