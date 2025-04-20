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Haberler TFF 1.Lig Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 0-4 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 0-4 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 15:46
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Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 0-4 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adanaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Ulusoy (Dk. 86 Eymen Avcı), Murat Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Kerem Altunışık (Dk. 81 Mehmet Yılmaz), Halil Atcı (Dk. 46 Muhammed Gök), Umut Tanış, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Ömer Ataş), Enes Savucu

Adanaspor: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Çelik), Yusuf Can Esendemir, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Feyzi Yıldırım, Elias Durmaz (Dk. 46 Emir Can Aksu), Yasin Arda Midiliç (Dk. 76 Azer İpek), Doğukan Emeksiz (Dk. 65 Burhan Tuzun), Endri Çekiçi (Dk. 81 Candeias), Orkan Çınar, Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 8 Orkan Çınar, Dk. 44 Endri Çekiçi (Penaltıdan), Dk. 45+1 Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Burhan Tuzun (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Yiğit Ulaş (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Endri Çekiçi, Dk. 78 Azer İpek (Adanaspor), Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 58 Muhammet Ulusoy, Dk. 82 Murat Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

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