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Haberler TFF 1.Lig Amed Sportif Faaliyetler 1-2 Erzumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Amed Sportif Faaliyetler 1-2 Erzumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendi. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 18:57
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Amed Sportif Faaliyetler 1-2 Erzumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Fatih Tokail, Anıl Usta, Samet Özkul

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Poko (Dk. 70 Cassubie), Çekdar Orhan (Dk. 83 Lourenço), Moreno, Fernando (Dk.74 Adekanye), Keita (Dk. 83 Yılmaz Ceylan)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Azubuike (Dk. 90 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Teklic (Dk. 82 Mehmet Taş), Sylla (Dk. 81 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 89 Mamba)

Goller: Dk. 27 Teklic, Dk. 77 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 54 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 32 Eren Tozlu, Dk. 47 Orhan Ovacıklı, Dk. 51 Crociata, Dk. 64 Azubuike, Dk. 86 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 83 Batuhan Tur, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)

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