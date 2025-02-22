Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 37 puan toplayan ev sahibi takım 7. sırada bulunuyor. 43 puanla 4. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak Süper Lig'e çıkan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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