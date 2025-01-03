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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 3-0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor 3-0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası açılış maçında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 22:18
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Kocaelispor 3-0 Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Kocaelispor sahasında karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Bu arada dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur da unutulmadı. Maç öncesi statta Tayfur'un şarkıları çalındı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Markao (Dk. 64 Beridze), Tarkan Serbest (Dk. 81 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik, Mendes (Dk. 81 Caktas), Ahmet Oğuz, Mesut Can Tunalı (Dk. 75 Onur Öztonga), Caner Osmanpaşa

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 75 Burak Altıparmak), Aleksic (Dk. 75 Thuram), Regattin, Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 87 Caner Cavlun), Guimaraes (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Burak Çoban), Marcos Silva

Goller: Dk. 34 Markao, Dk 41 Mendes, Dk. 76 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 86 Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Dk. 73 Marcos Silva, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

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