Amedspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amedspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 14. hafta maçında Amedspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amedspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMEDSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amedspor - Manisa FK maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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