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Fatih Karagümrük 4-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri..

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 21:14
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Fatih Karagümrük 4-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 4-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile çıktı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Wesley, 54. dakikada Joao Camacho, 73. dakikada Didier Lamkel Ze ve 86. dakikada Flavio Paoletti attı.

Sakaryaspor'da Salih Dursun, 75'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı. Sakaryaspor, 7 puanda kaldı.

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