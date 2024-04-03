Erzurumspor play-off aşkına!

4 Nisan 2024 günü saat 20:30'da Kazımkarabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Erzurumspor-Giresunspor maçını Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Erzurumspor Teknik Direktörü hedeflerinin öncelikle ligde güvenli bölgede kalmak ve sonrasında Play-Off hedefine ulaşmak olduğunu ifade etmişti.

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa, takım kaptanlarıyla birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek tebriklerini ilettiler. Başkan Ahmet Dal, " Kulübümüze desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen kıymetli başkanımıza başarılar diliyoruz." dedi.