Haberler TFF 1.Lig Altaylı Efe Sarıkaya PSG'nin radarında

Altaylı Efe Sarıkaya PSG'nin radarında

Trendyol 1. Lig'de Altay forması giyen Efe Sarıkaya için dünya devi PSG devreye girdi. Genç savunma oyuncusunu Fransız ekibi yakın takibe aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altaylı Efe Sarıkaya PSG'nin radarında

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan dibe vuran Altay'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Fransız devi Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti. PSG scout ekibinin son olarak Altay'ın evinde Boluspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı takip ettiği öğrenildi. Önceki hafta siyah-beyazlıların deplasmanda 3-0 kaybettiği Manisa FK karşılaşmasına da gelen Fransız temsilcisinin oyuncu izleme birimi, o müsabakada Efe şans bulamayınca Boluspor randevusunda genç savunmacıyı mercek altına aldı. Boluspor karşısında 90 dakika oyunda kalan milli oyuncu performansıyla geçer not aldı.

U19 Milli Takımı formasıyla kasım ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'dne Litvanya'ya attığı 2 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Sarıkaya'nın altyapısından yetiştiği Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim genç defans oyuncusuyla sözleşme yenileyip sezon bitiminde ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyor. Geçen sezon ismi Manchester City ve Atletico Madrid ile anılan Efe'ye Süper Lig ekipleri de talip olmuştu. Sezon başında Bodrum FK'nın anlaşma aşamısına geldiği genç kramponla son olarak Antalyaspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

DİĞER
Erman Toroğlu'dan Faruk Koca için olay sözler! "Ben hakem olsaydım o magandayı..."
Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze
Aslan dev gelirden oldu! İşte o rakam
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şanlı'dan Meler'e yapılan saldırıya kınama
Altay çıkış yolu bulamıyor!
Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (13 Aralık Çarşamba)
FED FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? | 2023 Aralık ayı FED faiz kararı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 13:28
Efe'ye dünya devi talip oldu Efe'ye dünya devi talip oldu 13:24
NBA'de skandal olay! NBA'de skandal olay! 12:33
Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... 12:29
Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" 12:21
Fırtına'nın golcü ikilisi! Fırtına'nın golcü ikilisi! 11:55
Daha Eski
Karabağ - Hacken maçı ne zaman? Karabağ - Hacken maçı ne zaman? 11:46
Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? 11:43
Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? 11:38
G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! 11:33
Roma - Sheriff maçı ne zaman? Roma - Sheriff maçı ne zaman? 11:26
Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? 11:17