Göztepe Radomir Kokovic ile yollar ayrıldı

1'inci Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic ile yollar ayrıldı.

Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovic ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovic'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KOKOVIC 12 MAÇA ÇIKTI

Radomir Kokovic, Göztepe'de teknik direktör olarak 12 karşılaşmaya çıktı. 39 yaşındaki teknik adam bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.