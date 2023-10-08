Boluspor 0-2 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Boluspor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

39'uncu dakikada, Atınç Nukan'ın Boluspor savunmasının arkasına doğru havadan attığı topa hareketlenen Tjianic, kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Göztepe savunmasının müdahalede bulunduğu Landel yerde kaldı. Hakem VAR'a gitti. Görüntüleri inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada Landel'in kullandığı penaltı atışını kaleci Lis kornere çeldi.

76'ncı dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinden Ahmet İldiz'in pasını Tjianic tamamladı ve top ağlarla buluştu: 0-2.

78'inci dakikada Boluspor atağında Ogün'ün müdahalede bulunduğu Oğuz Kağan Güçtekin ceza sahası içinde yer kaldı. Maçın hakemi 2'nci kez penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcuların itirazları üzerine hakem, pozisyonu incelemek üzere VAR'a gitti. VAR görüntülerini inceleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

Göztepe, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.