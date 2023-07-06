Haberler TFF 1.Lig Müthiş ikili

Müthiş ikili

Sakarya Başkanı Genç, Kasongo-Dino'yla coşacaklarını söyledi: "Kasongo'ya Arap ve Fransız takımları resmi teklifler yaptı ama bu sene hedefimiz şampiyonluk o yüzden bizimle kalacak. Kasongo-Dino Ndlovu ikilisini merak ediyorum."

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Müthiş ikili

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Sakaryaspor, müthiş bir hücum hattı oluşturdu. Tatangalar kadrosuna; Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Del Valle ve Muhammed Akararslan'ı katarken, Bolu'dan Dino Ndlovu'yla da transfer bombasını patlatmıştı. Başkan Cumhur Genç, geçen sezon 19 gol atan Kasongo'yu da bırakmayacaklarını açıklayıp, "Kasongo'ya Arap ve Fransızlar teklif yaptı ama bu sene hedefimiz şampiyonluk o yüzden bizimle kalacak. Kasongo- Dino ikilisini merak ediyorum" diye umut dağıttı.

KOCAELİSPOR'DA ŞOV YAPTI

Özellikle Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda Kocaelispor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dino Ndlovu, 15 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik performansı sonrasında 250 bin euro bedelle Çin Süper Lig ekibi CC Yatai'nin yolunu tutmuştu. Ardından geçen sezon devre arasında Boluspor'a gelen 33 yaşındaki Güney Afrikalı santrfor, forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. Sakarya ekibi, Kabongo Kasongo-Dino Ndlovu ikilisiyle bu sezon rakiplerin korkulu rüyası olacak.

3 YABANCI DA KALACAK

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, mevcut kadrodaki 3 yabancı futbolcularıyla da yola devam edeceklerini de müjdeledi. Transfer gündemiyle ilgili bilgi veren başkan Genç, "Roshi, Nalepa ve Donkor ile devam ediyoruz. Geri kalan transferler yüzde 90 Türk olacak" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası beklenmedik ayrılık! Fenerbahçe'de taraftarı yıkan transfer...
Ataşehir'de köpek dehşeti! Köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Golcü hamlesi! Roma'nın yıldızı G.Saray'a
Mertens'ten iddialı sözler! "Önümüzdeki sezon..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor kampa girdi
Atabey iddialı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Temmuz)
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takım hazır döndü Takım hazır döndü 01:35
Tatsız başladı Tatsız başladı 01:33
Yüzyılın transferi Yüzyılın transferi 01:15
Beşiktaş'tan ön libero harekatı! Kiralama teklifi yapıldı Beşiktaş'tan ön libero harekatı! Kiralama teklifi yapıldı 00:53
Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceklerimiz var" Okan Buruk açıkladı! "Devam etmeyeceklerimiz var" 00:53
G.Saray'dan kötü prova! G.Saray'dan kötü prova! 00:53
Daha Eski
F.Bahçe'den Polonyalı orta sahaya kanca! F.Bahçe'den Polonyalı orta sahaya kanca! 00:52
Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu! Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu! 00:52
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif... Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Resmi teklif... 00:52
Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu Mert Müldür F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli belli oldu 00:52
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 00:52
Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... Cimbom'dan Paris'e transfer çıkarması! 3 yıldız birden... 00:52