Müthiş ikili

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Sakaryaspor, müthiş bir hücum hattı oluşturdu. Tatangalar kadrosuna; Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Del Valle ve Muhammed Akararslan'ı katarken, Bolu'dan Dino Ndlovu'yla da transfer bombasını patlatmıştı. Başkan Cumhur Genç, geçen sezon 19 gol atan Kasongo'yu da bırakmayacaklarını açıklayıp, "Kasongo'ya Arap ve Fransızlar teklif yaptı ama bu sene hedefimiz şampiyonluk o yüzden bizimle kalacak. Kasongo- Dino ikilisini merak ediyorum" diye umut dağıttı.

KOCAELİSPOR'DA ŞOV YAPTI

Özellikle Spor Toto 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda Kocaelispor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dino Ndlovu, 15 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik performansı sonrasında 250 bin euro bedelle Çin Süper Lig ekibi CC Yatai'nin yolunu tutmuştu. Ardından geçen sezon devre arasında Boluspor'a gelen 33 yaşındaki Güney Afrikalı santrfor, forma giydiği 10 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. Sakarya ekibi, Kabongo Kasongo-Dino Ndlovu ikilisiyle bu sezon rakiplerin korkulu rüyası olacak.

3 YABANCI DA KALACAK

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, mevcut kadrodaki 3 yabancı futbolcularıyla da yola devam edeceklerini de müjdeledi. Transfer gündemiyle ilgili bilgi veren başkan Genç, "Roshi, Nalepa ve Donkor ile devam ediyoruz. Geri kalan transferler yüzde 90 Türk olacak" ifadelerini kullandı.