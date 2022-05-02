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Ümraniyespor ilk kez Süper Lig'de

Balıkesir’i Bammou, Del Valle ve Emre’yle (2) geçen kırmızı-beyazlılar, Bandırma yenilince Süper Lig’in 7’nci İstanbul temsilcisi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ümraniyespor ilk kez Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Ümraniyespor, rakibini 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Haftalar önce lige veda eden Balıkesirspor karşısında 3'te Bammou'yla öne geçen İstanbul ekibi, 24'te Yusuf Emre'yle farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 37'de karambolde sahne alan Del Valle, ilk yarının 3-0'lık skorunu tayin eden isim oldu.

YUSUF'TAN DUBLE

Ümraniyespor ikinci yarıya da golle başladı. 48'de Yusuf Emre nefis vuruşuyla kendisinin 2'nci, takımının 4'üncü golünü attı: 4-0. Balıkesir'de 64'te Berk maçın skorunu belirledi: 4-1. Bu sonuçla bitime 3 hafta kala puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor, rakibi Bandırmaspor evinde Keçiörengücü'ne 2-0 kaybedince tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

ÜMRANİYE'YE ARMAĞAN OLSUN

Ümraniye Teknik Direktörü Recep Uçar, "25 Ekim 2020'de hayalimiz var diyerek yola çıktık. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun" dedi.

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