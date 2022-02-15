Bursaspor Tuzlaspor : 0-1 | MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Samet Asatekin, yaklaşık 35 metreden vurdu. Bursaspor kalecisi Erhan Erentürk son anda topu kornere çeldi.
9. dakikada Tuzlaspor defansının hatasını iyi değerlendiren ve topu kapan Joao Pedro, yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı.
16. dakikada Burak Altıparmak yaptığı presle topu alır almaz, ceza sahasında bulunan Namiq Alasgarov'a çıkarttı. Kale önünde yer alan Namiq, top bir adım arkasında kalınca mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.
25. dakikada Ezeh, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahası dışından topu kaleye gönderdi. Defansın müdahelesiyle top kalenin yanından kornere gitti.
47. dakikada Ezeh, üst üste yaptığı çalımlar sonrası kaleyi gördü. Sert vuruşu az farkla auta gitti.
59. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Tuğbey Akgün, yere düşmesine rağmen topu kontrol etti ve kaleciyi çalımlayarak topu kaleye gönderdi. Ancak defans kale önünde topa müdahale ederek mutlak golü engelledi.
84. dakikada Yusuf Türk'ün ceza sahası içinden vurduğu şut kalenin üstünden auta gitti.
87. dakikada Ezeh, yaklaşık 40 metreden kaleci Erhan Erentürk'ün önde olduğunu görünce düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
90+1. dakikada kale önünde topla buluşan Yusuf Türk, topu kalenin solundan dışarıya attı.
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