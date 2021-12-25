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Menemenspor 0-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İlk yarının son haftasında Menemenspor sahasında Bursaspor'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlılarda hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, takımının başında ilk maçına çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 00:51
Menemenspor 0-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında NasaDoge Menemenspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı. Bursaspor'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, takımının başında ilk maçına çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR
31'inci dakikada kornerden gelen topa kafa ile vuran Luka Capan'ın şutunu son anda kaleci engelledi.

38'inci dakikada Himmet Ertürk soldan ortasında kale önünde bulunan Batuhan Kırdaroğlu, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

65'inci dakikada Onur Atasayar'ın pasında kale önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada Hasan Ayaroğlu'nun uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Alasgarov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak kaleciye çarparak auta gitti.

79'uncu dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Mahamadou Ba, yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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