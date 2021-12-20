Bandırma baskını

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, Bursaspor'u deplasmanda yenerek önemli bir virajı geçti. Maçın 7. dakikasında Bruno'nun uzaktan denediği şut, kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti. 18'de İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutu kalenin üstünde auta çıktı. 42'de Keny kaleciyi geçemedi.



48'de Kerim Avcı'nın, kaleye gönderdiği sert şut yandan auta gitti. 69'da Batuhan Kör, tek vuruşla golü aradı. Ancak top kalecinin ellerinde kaldı. 71'de Matej Pucko, ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde buldu ve çok rahat bir pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Bandırma'nın golünü atan 28 yaşındaki Slovak futbolcu Matej Pucko bu sezon ilk golünü Bursa ağlarına yolladı.