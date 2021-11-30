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Tuzlaspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Tuzlaspor - Erzurumspor maçı 30 Kasım Salı günü oynanacak. Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasındaki karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tuzlaspor Erzurumspor maçı saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 10:24
Tuzlaspor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen müsabaka 30 Kasım Salı günü oynanacak. Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Tuzlaspor 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Erzurumspor ise 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki Tuzlaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tuzlaspor Erzurumspor maçı saat kaçta?

TUZLASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tuzlaspor ile Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği maç 30 Kasım Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka BeIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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