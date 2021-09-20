Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü Menemenspor maçı sonrası Dilaver Mutlu: Bu ambiyansta 1 puan çıkarmak başarı

Ankaragücü Menemenspor maçı sonrası Dilaver Mutlu: Bu ambiyansta 1 puan çıkarmak başarı

Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelen Menemenspor mücadelen 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İzmir ekibinde teknik direktör Dilaver Mutlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynadıklarını belirten Mutlu, “Maç iki tarafa da gitti geldi. Bu ambiyansta bir puan çıkartmak da bir başarıdır” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:47
Ankaragücü Menemenspor maçı sonrası Dilaver Mutlu: Bu ambiyansta 1 puan çıkarmak başarı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor konuk olduğu Ankaragücü ile puanları paylaştı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında çekişmeli bir maç olduğunu belirten Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Zor bir maç oynadık. Bu kadar çekişmeli geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlandık, sahada mücadelemizi verdik. Maçı kazanabilirdik kayıp da edebilirdik. Maç iki tarafa da gitti geldi. Öne de geçtik, geriye de düştük. Ankaragücü bu ligin en iyi takımlarından birisi ve bir de deplasmanda oynuyorsunuz. Bu ambiyansta bir puan çıkartmak da bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.

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