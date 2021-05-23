İzmir derbisi

Süper Lig'de önümüzdeki sezon İzmir'i iki takım temsil edecek... En son 2002-03'te Altay ile Göztepe'nin temsil edildiği İzmir'in gözü şimdi Altay-Altınordu finalinde. Sahasında 1-0 yendiği Samsunspor'a rövanşta geçit vermeyen Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak finalde Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek. Samsun'daki maça rahat çıkan konuk ekip, henüz 32. dakikada Metehan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 55'te Samsun, Nadir Çiftçi'nin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1. 81'de sahneye çıkan Yasin Öztekin, Samsunspor'u umutlandırdı: 2-1. Finale yükselmesi için bir gole daha ihtiyacı olan Samsunspor'un yüklendiği maçın son dakikasında, Enis Destanoğlu'nun orta sahadan boş kaleye gönderdiği top, maçın skorunu belirledi: 2-2. Altınordu finale çıktı.
NAMUSSUZLUK YAPMADIK...
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Türkiye'de fatura antrenöre kesiliyor. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Hakaretler onur kırıcı" dedi.