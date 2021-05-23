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Sahasında 1-0 yendiği karşısında deplasmanda da öne geçen , güçlü rakibiyle berabere kalarak çarşamba günü oynanacak finalde ’ın rakibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
İzmir derbisi
'de önümüzdeki sezon 'i iki takım temsil edecek... En son 2002-03'te ile 'nin temsil edildiği İzmir'in gözü şimdi Altay- finalinde. Sahasında 1-0 yendiği 'a rövanşta geçit vermeyen Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak finalde Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek. 'daki maça rahat çıkan konuk ekip, henüz 32. dakikada 'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 55'te Samsun, 'nin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1. 81'de sahneye çıkan , Samsunspor'u umutlandırdı: 2-1. Finale yükselmesi için bir gole daha ihtiyacı olan Samsunspor'un yüklendiği maçın son dakikasında, 'nun orta sahadan boş kaleye gönderdiği top, maçın skorunu belirledi: 2-2. Altınordu finale çıktı.

NAMUSSUZLUK YAPMADIK...

Samsunspor Teknik Direktörü , elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "'de fatura antrenöre kesiliyor. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Hakaretler onur kırıcı" dedi.
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