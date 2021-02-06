İstanbulspor - Ümraniyespor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında iki İstanbul ekibi İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip Ümraniye 3-2 galip tamamladı.

Ümraniye'te galibiyeti getiren golleri 13'te Ahmet Canbaz (pen.), 57'de Kevin Mayi ve 86'da Patrick Atchom (k.k.) kaydetti.

Ev sahibin ekibin golleri ise 50'de İbrahim Yılmaz ile 88'de Koray Kılınç'tan geldi.

Ligde 8 maç sonra mağlup olan İstanbulspor 40 puanda kalırken, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansından yararlanamadı.

Puanını 24'e çıkarak tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşan Ümraniyespor ise maç fazlasıyla 12. sırada yer alıyor.