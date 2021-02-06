Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Ümraniyespor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçı konuk ekip 3-2'lik skorla kazandı. İstanbulspor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi böylece son buldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:18
İstanbulspor - Ümraniyespor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 20. haftasında iki ekibi ile kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 galip tamamladı.

Ümraniye'te galibiyeti getiren golleri 13'te (pen.), 57'de ve 86'da (k.k.) kaydetti.

Ev sahibin ekibin golleri ise 50'de ile 88'de 'tan geldi.

Ligde 8 maç sonra mağlup olan İstanbulspor 40 puanda kalırken, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansından yararlanamadı.

Puanını 24'e çıkarak tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşan Ümraniyespor ise maç fazlasıyla 12. sırada yer alıyor.

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