Hücum oynarız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, çok eksikleri olduğunu ancak çalıştıklarını belirtti. Geçen hafta yendikleri Tuzlaspor'un çok önemli bir rakip olduğunu da belirten Dumlupınar, "Çok eksiklerimiz var, daha çalışmamız lazım. Trabzonspor'u elemek ve lider Tuzla'yı yenmek önemliydi. Bu ligin en iyi kadrosu bizde, şampiyon takım da biziz. Ne istersek olur, doğru işler yaptığımız takdirde önümüzde kimse duramaz. Tüm futbolculardan katkı bekliyorum" diye konuştu.

İLK YARI HEDEFİ 34 PUAN

Camia olarak 'ben' kelimesini kaldırdıklarını anlatan Dumlupınar, "Ben' yok, 'biz' varız. İlk yarı hedefimiz 34 puan. Şampiyonluğa oynuyoruz. Takımımızın ve rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Bütün antrenman programlarımızı ona göre dizayn ediyoruz. Oyunumuzu rakiplere kabul ettireceğiz, onlar bize önlem alsınlar. Herkesin isteğinin farkındayım. Adana Demirspor defans oynamaz, defans yaptırır. Biz bir gol yiyorsak 2 tane atacağız, o gücümüz var. Yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız" dedi.