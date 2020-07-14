Mehmet Altıparmak: Artık Hatay gerçeği var

Bordo-beyazlıları 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran hoca olan Mehmet Altıparmak, Fotomaç'a konuştu. Şampiyonluğun baş mimarlarından olan 51 yaşındaki teknik adam, başarı öyküsünü anlattı. İşte tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri: "Kadromuz iyiydi. Zaten son üç sezonun seyrine de baktığımızda gördüğümüz şey, isteyen ve arzulayan bir takım olmamızdı. Penaltılarla geçen sezon bu şehri üzmüştük. Gaziantep lige çıkmıştı. Aslında bir tarafta bizler coşkuyu yaşarken diğer tarafta çime umutlarını bırakan bir Hatayspor hüznü bırakmıştık. İşte profesyonelliğin, var olma savaşının olmazsa olmaz ritüeliydi bu."

BAŞARIYA AÇ BİR TAKIMIZ

"Tam da sevinç ve hüznü aynı saat diliminde yaşarken; bugün birlikte başarıp, yarım kalan sayfaya güzel şeyler yaşadık. 53 senelik serüvende nice finallerden geri kalan acılar vardı. Bugün hepsini sevince dönüştürdük. Biz Hatayspor olarak bu sevince, bu lige aç bir takımız. Takımımızda iskelet kadronun çoğu bu lig performanslı oyuncular. Süper lig heyecanımız taze. Ben de oyuncularımda müthiş bir Süper Lig arzusuna sahibiz. Açız, başarmaya ve bu başarıyı göstermeye. Yeni zaferler de yaşayacağız."

BİR MODEL ARAMIYORUZ!

"Model aramıyoruz ama bir Hatay modeli olacak. Bu modellerin adı mutlaka bir takıma yakıştırılır, yazılır ya; Ajax modeli, Porto modeli diye, biz Hatayspor modeli oluşturacağız. Ayakları yere basan, samimi ve yerel ayakları güçlü bir model olacak. Bunun için saha, tesis, insan yönü her şeyi tamamlayacağız. Camianın bugüne kadar yaptıkları ortada, devamı da gelecek. İlla bir modele yakın olarak kime benzeyecek derseniz, "Ajax modeli" diyebiliriz."

RAKİPLERE MESAJ: EN ZOR DEPLASMAN HATAY OLACAK

Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de mücadele edecekleri 2020-21 sezonu için şunları söyledi: "Yeni sezonla ilgili daha konuşmadık. Başarı yeni, sonuçlar yeni. Yönetim ile hem geçen yılın muhasebesini, hem de yeni sezonun planlamasını yapacağız. Hedefimiz her yıl üzerine koydukları ile hedeflerini yükselten bir Hatayspor olacak. Hatay'a gelmek herkesin sevinci olacak ama geri dönüşler çok da yüzleri güldürmeyecek... Zor deplasmanlar şehrine hoş geldiniz diyorum."

ASGARİ ÜCRETLE MESSİ BEKLEMEYİN!

Altıparmak, yabancı kısıtlamasıyla ilgili de şu sözleri sarfetti: "Ben ne iş olursa olsun kısıtlamalara karşıyım. İş yaparken birşeyi kısıtlamak yanlış. Herkes, 'Alt yapı oyuncu değişimi' diyor. Değişmez bizde oyuncu. Her takımın alt yapısının nasıl olduğuna bakmak lazım. Asgari ücret ver oradan Messi çıkar yok öyle bir şey."

HEDEFİM MİLLİ TAKIM

Kişisel hedeflerinden de söz eden Mehmet Altıparmak, "Amacım Türk futboluna hizmet etmek. Ama en büyük amacım Türk milli takımını çalıştırmak ve yurt dışına gidip Türk hoca olarak ülkemi temsil etmek" ifadelerini kullandı.

En çok konuşulan konulardan biri Mehmet Altıparmak'ın gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağıydı. Hatay Başkanı Nihat Tazearslan, kısa süre içinde bu konuda karar vereceklerini belirtip, "Her şeyi masaya yatıracağız" diye konuştu.