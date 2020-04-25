Samsun’un acı günü

Samsunspor'un kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın, Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Altın'ın cenazesinin memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği açıklandı. Samsun yaptığı açıklamada tüm vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasını istedi.