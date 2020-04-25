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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’un acı günü

Samsun’un acı günü

'un kalecisi 'ın babası , 'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

'un kalecisi 'ın babası , 'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Altın'ın cenazesinin memleketi 'de toprağa verileceği açıklandı. yaptığı açıklamada tüm vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasını istedi.

  1. 25.4.2020
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