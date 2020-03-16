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16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig İzmir'de sonucu penaltılar belirledi!

1-1 | MAÇ SONUCU

Altınordu 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 28. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı birer penaltı golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk Bal-Kes'in golünü 30'da atarken, ev sahibinin sayısını 80'de kaydetti. 14. sıradaki Altınordu puanını 31'e çıkarırken, ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.

1. Lig'de ile 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Bal-Kes 30'da 'in penaltı golüyle öne geçerken, temsilcisi bu gole 80'de 'nin penaltısıyla karşılık verdi.

Altınordu bu sonuçla puanını 31'e çıkarıp 14. sıradaki yerini korudu. 5 haftadır kazanamayan 11. sıradaki ise puanını 35'e yükseltti.

  1. 16.03.2020
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