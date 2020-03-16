Altınordu 1-1 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. İki takım karşılıklı birer penaltı golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk Bal-Kes'in golünü 30'da Antonio Mrsic atarken, ev sahibinin sayısını 80'de Okan Derici kaydetti. 14. sıradaki Altınordu puanını 31'e çıkarırken, Balıkesir ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'de Altınordu ile Balıkesirspor 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Bal-Kes 30'da Antonio Mrsic'in penaltı golüyle öne geçerken, İzmir temsilcisi bu gole 80'de Okan Derici'nin penaltısıyla karşılık verdi.
Altınordu bu sonuçla puanını 31'e çıkarıp 14. sıradaki yerini korudu. 5 haftadır kazanamayan 11. sıradaki Balıkesir ise puanını 35'e yükseltti.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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