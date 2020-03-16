Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demir 3 maç sonra güldü!

1-4 | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de zirve mücadelesi veren , 28. haftada konuk olduğu 'u 4-1 mağlup etti. 3 hafta sonra galip gelen konuk takımın gollerini , , ve kaydetti. Es-Es'te Kıvanç, Adana Demir'de ise 62. dakikada gördü. Puanını 45'e çıkaran Adana Demirspor haftayı averajla 4. sırada kapatırken, son sıradaki Eskişehir ise 17 puanda kaldı.

1. Lig'in 28. haftasında son sıradaki ile zirve mücadelesi veren karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Adana Demir, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip geldi. Mavi Şimşekler'in gollerini 11. dakikada , 35'te , 54'te ve 57'de kaydetti. Eskişehirspor'un tek golünü 48'de İbrahim Halil Öner attı

Adana Demirspor'da , Eskişehirspor'da ise Kıvanç Karakaş 62. dakikada gördü

Son sıradaki Eskişehir 17 puanda kalırken, puanını 45'e yükselten Adana Demirspor ise haftayı averajla 4. sırada tamamladı.

  1. 16.03.2020
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