Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, 28. haftada konuk olduğu Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti. 3 hafta sonra galip gelen konuk takımın gollerini Volkan Şen, Mehmet Akyüz, Tayyib Talha Sanuç ve Hasan Kılıç kaydetti. Es-Es'te Kıvanç, Adana Demir'de ise Erkan Zengin 62. dakikada kırmızı kart gördü. Puanını 45'e çıkaran Adana Demirspor haftayı averajla 4. sırada kapatırken, son sıradaki Eskişehir ise 17 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında son sıradaki Eskişehirspor ile zirve mücadelesi veren Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Adana Demir, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip geldi. Mavi Şimşekler'in gollerini 11. dakikada Volkan Şen, 35'te Mehmet Akyüz, 54'te Tayyib Talha Sanuç ve 57'de Hasan Kılıç kaydetti. Eskişehirspor'un tek golünü 48'de İbrahim Halil Öner attı
Adana Demirspor'da Erkan Zengin, Eskişehirspor'da ise Kıvanç Karakaş 62. dakikada kırmızı kart gördü
Son sıradaki Eskişehir 17 puanda kalırken, puanını 45'e yükselten Adana Demirspor ise haftayı averajla 4. sırada tamamladı.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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