Bursa evinde 1 puana abone - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursa evinde 1 puana abone

Bursa evinde 1 puana abone

Bursa evinde 1 puana abone

’u konuk eden Bursapor, sahasında çıktığı 3. maçtan da berabere ayrıldı.

Seyircisiz maçta 'u konuk eden , öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını koruyamadı. Evinde üst üste çıktığı 3. maçtan da 'lik beraberlikle ayrılan yeşilbeyazlılar, zirve yarışında yara aldı. Başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü ele geçiren Timsah, 7. dakikada ile öne geçti. Daha çok topla oynayan ve pas yüzdesi yüksek olan ev sahibi, Boluspor'un 20'de Mustafa Durak'la bulduğu gole engel olamadı. Kalan 70 dakikada gol sesi çıkmazken Bursaspor 46 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.
  1. 15.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursa evinde 1 puana abone haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN